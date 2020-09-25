Динамо сыграет с Минаем в Киеве / фото facebook.com/fcdynamoua

Киевское "Динамо" должно было сыграть с "Минаем" на выезде, но клубы договорились перенести поединок в Киев. "Шахтер" в донецком дерби сразится с "Олимпиком".

Расписание матчей

26 сентября

14.00. "Минай" - "Динамо"

Трансляция - "Футбол 2"

17.00. "Ворскла" - "Мариуполь"

Трансляция - "Футбол 2"

19.30. "Александрия" - "Днепр-1"

Трансляция - "Футбол 2"

27 сентября

14.00. "Львов" - "Заря"

Трансляция - "Футбол 1"

17.00. "Шахтер" - "Олимпик"

Трансляция - "Футбол 1"

19.30. "Десна" - "Рух"

Трансляция - "Футбол 1"

19.30. "Колос" - "Ингулец" 

Трансляция - "Футбол 2"

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Автор: Данил Слесь