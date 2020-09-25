Динамо сыграет с Минаем в Киеве / фото facebook.com/fcdynamoua
26 сентября стартует четвертый тур Украинской Премьер-лиги.
Киевское "Динамо" должно было сыграть с "Минаем" на выезде, но клубы договорились перенести поединок в Киев. "Шахтер" в донецком дерби сразится с "Олимпиком".
Расписание матчей
26 сентября
14.00. "Минай" - "Динамо"
Трансляция - "Футбол 2"
17.00. "Ворскла" - "Мариуполь"
Трансляция - "Футбол 2"
19.30. "Александрия" - "Днепр-1"
Трансляция - "Футбол 2"
27 сентября
14.00. "Львов" - "Заря"
Трансляция - "Футбол 1"
17.00. "Шахтер" - "Олимпик"
Трансляция - "Футбол 1"
19.30. "Десна" - "Рух"
Трансляция - "Футбол 1"
19.30. "Колос" - "Ингулец"
Трансляция - "Футбол 2"
УПЛ 2020-2021: что нужно знать
- С этого сезона Украинская Премьер-лига расширена до 14 участников. Команды сыграют друг против друга в два круга. Турнир завершится 15 мая.
- Украинская Премьер-лига: результаты матчей 1-го тура, результаты матчей 2-го тура, результаты матчей 3-го тура.
- По итогам третьего тура лучшим игроком был признан нападающий "Олимпика".
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