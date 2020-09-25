Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 4-го тура

"Динамо" сыграет с новичком УПЛ, а "Шахтер" и "Олимпик" встретятся в донецком дерби.

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