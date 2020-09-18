Минай должен был принимать Динамо в Ужгороде / фото ФК Динамо Киев

Об этом сообщил официальный сайт закарпатского клуба.

Игра состоится 26 сентября на НСК "Олимпийский".

Руководство "Миная" приняло решение пойти навстречу "Динамо", так как команде будет удобно провести ряд поединков в центральной Украине.

20 сентября новичок элитного дивизиона встретится в Киеве с "Олимпиком", 30-го - в Житомире с "Полесьем", а 3 октября - в Кропивницком с "Ингульцом".

"Динамо" захотело изменить расписание, так как 23 сентября состоится гостевой матч против "Гента" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, а уже через два дня команде пришлось бы лететь в Ужгород.

Таким образом, поединок команд во втором круге чемпионата в 17-м туре, который состоится 6 марта следующего года, пройдет не в Киеве, а в Ужгороде.

УПЛ: позади уже два тура

  • Киевское "Динамо" в первых двух матчах нового сезона набрало четыре очка. Подопечные Мирчи Луческу разгромили "Олимпик" (4:1) и разошлись миром с "Десной" (0:0).
  • "Минай" пропускал первый тур из-за вспышки коронавируса в составе соперника. Во втором команда Василия Кобина одержала сенсационную победу.
  • В третьем туре УПЛ 20 сентября "Минай" на выезде встретится с "Олимпиком", а "Динамо" проведет игру со "Львовом" в Киеве днем ранее.

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Автор: Данил Слесь