Команда Мирчи Луческу не поедет в Ужгород на игру с "Минаем".

Матч четвертого тура Украинской Премьер-лиги между "Минаем" и "Динамо" перенесен из Ужгорода в Киев.

Об этом сообщил официальный сайт закарпатского клуба.

Игра состоится 26 сентября на НСК "Олимпийский".

Руководство "Миная" приняло решение пойти навстречу "Динамо", так как команде будет удобно провести ряд поединков в центральной Украине.

20 сентября новичок элитного дивизиона встретится в Киеве с "Олимпиком", 30-го - в Житомире с "Полесьем", а 3 октября - в Кропивницком с "Ингульцом".

"Динамо" захотело изменить расписание, так как 23 сентября состоится гостевой матч против "Гента" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, а уже через два дня команде пришлось бы лететь в Ужгород.

Таким образом, поединок команд во втором круге чемпионата в 17-м туре, который состоится 6 марта следующего года, пройдет не в Киеве, а в Ужгороде.

УПЛ: позади уже два тура

Киевское "Динамо" в первых двух матчах нового сезона набрало четыре очка. Подопечные Мирчи Луческу разгромили "Олимпик" (4:1) и разошлись миром с "Десной" (0:0).

"Минай" пропускал первый тур из-за вспышки коронавируса в составе соперника. Во втором команда Василия Кобина одержала сенсационную победу.

В третьем туре УПЛ 20 сентября "Минай" на выезде встретится с "Олимпиком", а "Динамо" проведет игру со "Львовом" в Киеве днем ранее.

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Автор: Данил Слесь