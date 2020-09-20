18, 19 и 20 сентября проходили матчи третьего тура Украинской Премьер-лиги.
"Шахтер" в центральном матче тура гостил у "Зари" в Запорожье - команды не смогли определить победителя. "Динамо" встречалось со "Львовом" и неожиданно столкнулось с проблемами, но в итоге смогло добыть три очка.
Неожиданным лидером чемпионата является "Ворскла" - полтавчане одержали уже третью победу подряд.
Результаты матчей
"Днепр-1" - "Мариуполь" - 1:2
Голы: Хобленко, 62 - Бондаренко, 27, Сагуткин, 78
"Александрия" - "Ворскла" - 0:2
Голы: Степанюк, 24, Пуцлин, 52
"Ингулец" - "Десна" - 1:1
Голы: Сичинава, 57 - Гитченко, 49
"Олимпик" - "Минай" - 3:0
Голы: Тейшейра, 29, Шахаб, 60, 67
"Динамо" - "Львов" - 3:1
Голы: Цыганков, 48 (с пенальти), Шапаренко, 87, Супряга, 90+5 - Челич, 62
"Заря" - "Шахтер" 2:2
Голы: Кочергин, 19, Юрченко, 28 (с пенальти) - Марлос, 17, Кривцов, 49
"Рух" - "Колос" - 1:2
Голы: Русин, 90+5 - Морозко, 5, 20
Турнирная таблица
Новый сезон УПЛ: детали
- Новичками УПЛ по итогам прошлого сезона стали "Рух", "Ингулец" и "Минай". Высший дивизион покинули "Карпаты", а турнир был расширен до 14 команд.
- "Шахтер" пока провел лишь два матча, так как игра команды с "Рухом" была перенесена из-за вспышки коронавируса в львовском клубе.
- При этом УЕФА рекомендовал УАФ не переносить матчи, несмотря на заражение игроков COVID-19.
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