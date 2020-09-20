Динамо обыграло Львов / фото facebook.com/fcdynamoua

"Шахтер" в центральном матче тура гостил у "Зари" в Запорожье - команды не смогли определить победителя. "Динамо" встречалось со "Львовом" и неожиданно столкнулось с проблемами, но в итоге смогло добыть три очка.

Неожиданным лидером чемпионата является "Ворскла" - полтавчане одержали уже третью победу подряд.

Результаты матчей

"Днепр-1" - "Мариуполь" - 1:2 

Голы: Хобленко, 62 - Бондаренко, 27, Сагуткин, 78

"Александрия" - "Ворскла" - 0:2 

Голы: Степанюк, 24, Пуцлин, 52

"Ингулец" - "Десна" - 1:1 

Голы: Сичинава, 57 - Гитченко, 49

"Олимпик" - "Минай" - 3:0 

Голы: Тейшейра, 29, Шахаб, 60, 67

"Динамо" - "Львов" - 3:1 

Голы: Цыганков, 48 (с пенальти), Шапаренко, 87, Супряга, 90+5 - Челич, 62

"Заря" - "Шахтер" 2:2 

Голы: Кочергин, 19, Юрченко, 28 (с пенальти) - Марлос, 17, Кривцов, 49

"Рух" - "Колос" - 1:2 

Голы: Русин, 90+5 - Морозко, 5, 20

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Автор: Данил Слесь