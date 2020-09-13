11, 12 и 13 сентября проходили матчи второго тура Украинской Премьер-лиги.
"Динамо" впервые потеряло очки в УПЛ под руководством Мирчи Луческу. Киевляне встречались с черниговской "Десной" и при серьезном преимуществе распечатать ворота соперника не смогли.
Не лучшим образом идут дела у бронзового призера чемпионата "Зари" - луганчане проиграли второй матч подряд.
Результаты матчей
"Днепр-1" - "Олимпик" - 1:3
Голы: Хобленко, 50 - Шахаб, 44, Тейшейра, 47, Политыло, 76 (пенальти)
"Колос" - "Львов" - 4:0
Голы: Лысенко, 26, 47, Гавриш, 69, Исаенко, 90+4
"Динамо" - "Десна" - 0:0
"Минай" - "Александрия" - 1:0
Гол: Шиндер, 34
"Заря" - "Мариуполь" - 0:1
Гол: Топалов, 61
"Ворскла" - "Ингулец" - 2:0
Голы: Степанюк, 36, Кане, 67 (пенальти)
"Рух" - "Шахтер" - матч перенесен
Турнирная таблица
Новый сезон УПЛ: детали
- Новичками УПЛ по итогам прошлого сезона стали "Рух", "Ингулец" и "Минай". Высший дивизион покинули "Карпаты", а турнир был расширен до 14 команд.
- Поединок "Руха" и "Шахтера" был перенесен на 23 сентября из-за вспышки коронавируса в львовском клубе.
- При этом УЕФА рекомендовал УАФ не переносить матчи, несмотря на заражение игроков COVID-19.
- УАФ утвердила даты и регламент нового сезона УПЛ.
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