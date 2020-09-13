"Динамо" потеряло очки, а матч "Шахтера" был перенесен из-за коронавируса.

11, 12 и 13 сентября проходили матчи второго тура Украинской Премьер-лиги.

"Динамо" впервые потеряло очки в УПЛ под руководством Мирчи Луческу. Киевляне встречались с черниговской "Десной" и при серьезном преимуществе распечатать ворота соперника не смогли.

Не лучшим образом идут дела у бронзового призера чемпионата "Зари" - луганчане проиграли второй матч подряд.

Результаты матчей

"Днепр-1" - "Олимпик" - 1:3

Голы: Хобленко, 50 - Шахаб, 44, Тейшейра, 47, Политыло, 76 (пенальти)

"Колос" - "Львов" - 4:0

Голы: Лысенко, 26, 47, Гавриш, 69, Исаенко, 90+4

"Динамо" - "Десна" - 0:0

"Минай" - "Александрия" - 1:0

Гол: Шиндер, 34

"Заря" - "Мариуполь" - 0:1

Гол: Топалов, 61

"Ворскла" - "Ингулец" - 2:0

Голы: Степанюк, 36, Кане, 67 (пенальти)

"Рух" - "Шахтер" - матч перенесен

Турнирная таблица

Новый сезон УПЛ: детали

Новичками УПЛ по итогам прошлого сезона стали "Рух", "Ингулец" и "Минай". Высший дивизион покинули "Карпаты", а турнир был расширен до 14 команд.

Поединок "Руха" и "Шахтера" был перенесен на 23 сентября из-за вспышки коронавируса в львовском клубе.

При этом УЕФА рекомендовал УАФ не переносить матчи, несмотря на заражение игроков COVID-19.

УАФ утвердила даты и регламент нового сезона УПЛ.

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Автор: Данил Слесь