Команда в составе 25 футболистов приступила к работе.

Сборная Украины провела первую тренировку перед товарищеским матчем с командой Польши.

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Об этом сообщает УАФ.

Утром все футболисты сдали тесты на коронавирус. Один из результатов оказался положительным - у центрального защитника "Динамо" Дениса Попова. В последние дни также стало известно, что из-за травм сбор пропустят форвард "Коньяспора" Артем Кравец и защитник "Шахтера" Виктор Корниенко. У обоих травмы.

Уже вечером команда в составе 25 футболистов под руководством Андрея Шевченко собралась на УТК имени Банникова и приступила к работе.

Сборная Украины: матчи в ноябре

Игра на выезде с Польшей 11 ноября станет подготовительным этапом для сборной Украины перед заключительными матчами в группе Лиги наций 2020-2021.

14 ноября "желто-синие" сыграют с Германией в Лейпциге, а 17 ноября в Люцерне проведут матч против швейцарской сборной.

Из-за коронавируса сборной Украины не поможет целый ряд футболистов "Динамо". По этой причине Андрей Шевченко дополнительно вызвал в команду двух вратарей.

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Автор: Данил Слесь