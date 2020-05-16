Бундеслига вернулась: дортмундская Боруссия с разгромом победила в Рурском дерби (фото)

Чемпионат Германии официально возобновлен.

В субботу, 16 мая, состоялись первые матчи чемпионата Германии по футболу после паузы, которая началась в марте из-за пандемии коронавируса.

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Главным событием дня стало Рурское дерби, в котором дортмундская "Боруссия" принимала "Шальке" и праздновала победу со счетом 4:0.

Игра проходила без болельщиков, а маски на стадионе надели даже запасные футболисты. Уже в первом тайме ворота гостей поразили Эрлинг Холанд и Рафаэл Геррейро. Сразу после перерыва отличился Торган Азар. Точку на 63-й минуте поставил Геррейро, оформивший дубль.

"Боруссия" после 26 туров набрала 54 очка и занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от "Баварии" на один пункт. У мюнхенцев есть игра в запасе.

"Боруссия" Д - "Шальке" - 4:0

Голы: Холанд, 28, Геррейро, 45, 63, Азар, 48

"Боруссия" Д: Бюрки, Пищек, Хуммельс, Аканжи, Хакими, Дауд (Гетце, 87), Дилейни (Балерди, 68), Геррейро (Шмельцер, 87), Азар, Холанд, Брандт

"Шальке": Шуберт, Кенни (Беккер, 87), Тодибо (Матондо, 46), Настасич, Калиджури (Миранда, 76), Сане, Маккенни, Ощипка, Арит, Раман (Бургшталлер, 46), Сердар (Шепф, 74)

Предупреждения: Дилейни, Пищек - Сане, Матондо

УНИАН ранее сообщал о том, что немецкий клуб заполнил стадион картонными "болельщиками" перед возобновлением сезона.