"Начался психоз": футболист Ювентуса вспомнил свои ощущения после заражения коронавирусом

Блез Матюиди уже избавился от инфекции.

Полузащитник "Ювентуса" и сборной Франции Блез Матюиди рассказал о своем психологическом состоянии, когда заболел коронавирусом.

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Футболиста цитирует пресс-служба туринского клуба.

"Откровенно говоря, мне было очень сложно. Когда я узнал о положительном тесте, то начался психоз. Я переживал за то, что может случиться с моими близкими. К такому опыту невозможно быть готовым.

Я опасался за свою семью и друзей. Им тоже было сложно, но я взял себя в руки и постарался их успокоить. Сейчас для всех нас настало сложное время. Надеюсь, что все кончится как можно скорее. Интересно узнать, как изменится футбол и жизнь в целом после пандемии", - сказал Матюиди.

У 33-летнего Матюиди COVID-19 был подтвержден 17 марта, а в середине апреля стало известно про его выздоровление.

Как сообщал УНИАН, ранее лидер "Ювентуса" рассказал о своих симптомах коронавируса.