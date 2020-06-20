Вратарь лондонского Арсенала получил жуткую травму в матче АПЛ (фото)

Футболист рискует оказаться в лазарете на длительный срок.

Вратарь лондонского "Арсенала" Бернд Лено получил серьезную травму в матче 30-го тура Английской Премьер-лиги против "Брайтона".

Немецкий кипер в концовке первого тайма в борьбе за мяч столкнулся с нападающим команды соперника Нилом Мопе и неудачно приземлился на ногу - у Лено вывернулось колено.

Вратаря унесли с поля на носилках, а его место занял Эмилиано Мартинес. "Канониры" в итоге уступили в гостях со счетом 1:2.

УНИАН ранее сообщал о том, что капитан Динамо" показал последствия травмы в матче с "Зарей".

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