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Вратарь лондонского Арсенала получил жуткую травму в матче АПЛ (фото)

20:20, 20 июня 2020
Футбол
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Бернд Лено / фото REUTERS

Немецкий кипер в концовке первого тайма в борьбе за мяч столкнулся с нападающим команды соперника Нилом Мопе и неудачно приземлился на ногу - у Лено вывернулось колено.

Вратаря унесли с поля на носилках, а его место занял Эмилиано Мартинес. "Канониры" в итоге уступили в гостях со счетом 1:2.

фото REUTERS
фото REUTERS

УНИАН ранее сообщал о том, что капитан Динамо" показал последствия травмы в матче с "Зарей".

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