Вратарь лондонского Арсенала получил жуткую травму в матче АПЛ (фото)
20:20, 20 июня 2020Футбол
562 0
Футболист рискует оказаться в лазарете на длительный срок.
Бернд Лено / фото REUTERS
Вратарь лондонского "Арсенала" Бернд Лено получил серьезную травму в матче 30-го тура Английской Премьер-лиги против "Брайтона".
Немецкий кипер в концовке первого тайма в борьбе за мяч столкнулся с нападающим команды соперника Нилом Мопе и неудачно приземлился на ногу - у Лено вывернулось колено.
Вратаря унесли с поля на носилках, а его место занял Эмилиано Мартинес. "Канониры" в итоге уступили в гостях со счетом 1:2.
фото REUTERS
фото REUTERS
УНИАН ранее сообщал о том, что капитан Динамо" показал последствия травмы в матче с "Зарей".
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter