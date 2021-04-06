Бавария - ПСЖ: где смотреть матч Лиги чемпионов

Немецкий и французский гранды начинают борьбу за выход в четвертьфинал.

7 апреля "Бавария" и "Пари Сен-Жермен" проведут первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет в Мюнхене на "Альянц Арене". УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Бавария - ПСЖ. Читайте такжеБавария - ПСЖ: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов Бавария - ПСЖ: где смотреть матч Прямая трансляция матча "Бавария" - ПСЖ будет доступна на телеканале "Футбол 2". Также противостояние немецкого и французского грандов можно будет посмотреть на телеканале MEGOGO. Начало матча - в 22.00. Бавария - ПСЖ: перед матчем На предыдущей стадии турнира "Бавария" выбила из борьбы "Лацио" (4:1 и 2:1). ПСЖ в 1/8 финала обыграл "Барселону" (4:1 и 1:1).

"Бавария" и ПСЖ друг против друга провели девять матчей. Пока что со счетом 5:4 впереди парижане. Напомним, что в прошлом году эти команды встречались в финале ЛЧ. Благодаря голу Кингсли Комана кубок уехал в Мюнхен.

Немецкий коллектив не сможет рассчитывать в этом поединке на своего главного бомбардира - Роберта Левандовски и Сержа Гнабри, у которого коронавирус. Парижане улетели в Германию без Марко Вератти, который инфицировался коронавирусом, а также без Леандро Паредеса, который дисквалифицирован за перебор желтых карточек.

Перед этим матчем ПСЖ сенсационно проиграл в центральном матче тура чемпионата Франции, а "Бавария" праздновала победу 1:0 над своим главным преследователем - "Лейпцигом".

Судить матч будет бригада арбитров из Испании во главе с Антонио Матео Лаосом. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Антон Дударь

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