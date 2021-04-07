7 апреля на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене пройдет матч 1/4 финала Лиги чемпионов между "Баварией" и французским ПСЖ.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Бавария" - ПСЖ.
Бавария - ПСЖ: где смотреть матч
Стартовый свисток прозвучит в 22.00.
На предыдущей стадии Лиги чемпионов "Бавария" выбила из борьбы "Лацио", дважды обыграв римский клуб (4:1 и 2:1). В то же время ПСЖ оставил за бортом турнира "Барселону", и тоже с разгромной победой (4:1 и 1:1).
Бавария - ПСЖ: прогноз букмекеров
Главным арбитром на матч немецкого и французского клубов назначен испанец Антонио Матеу Лаос.
Лига чемпионов, 1/4 финала, первый матч
Бавария - ПСЖ
Онлайн-трансляция матча
Если у вас не отображается трансляция - перейдите по ссылке.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram