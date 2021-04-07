"Бавария" и "Пари Сен-Жермен" проведут первый матч 1/4 финала.

7 апреля на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене пройдет матч 1/4 финала Лиги чемпионов между "Баварией" и французским ПСЖ.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Бавария" - ПСЖ.

Бавария - ПСЖ: где смотреть матч

Стартовый свисток прозвучит в 22.00.

На предыдущей стадии Лиги чемпионов "Бавария" выбила из борьбы "Лацио", дважды обыграв римский клуб (4:1 и 2:1). В то же время ПСЖ оставил за бортом турнира "Барселону", и тоже с разгромной победой (4:1 и 1:1).

Бавария - ПСЖ: прогноз букмекеров

Главным арбитром на матч немецкого и французского клубов назначен испанец Антонио Матеу Лаос.

Лига чемпионов, 1/4 финала, первый матч

Бавария - ПСЖ

Онлайн-трансляция матча

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Авторы: Антон Дударь, Будрин Артем