Самое крупное поражение в карьере Месси: рекорды и антирекорды по итогам матча Барселона - Бавария

Мюнхенский клуб забил каталонцам восемь голов.

"Бавария" разгромила "Барселону" в четвертьфинале Лиги чемпионов со счетом 8:2. Этот результат установил ряд рекордов и антирекордов.

Как сообщает Opta Joe в Twitter, "Бавария" стала первой командой в истории Лиги чемпионов, которая забила восемь голов в одном матче плей-офф.

Кроме того, мюнхенцы повторили победу с самой большой разницей мячей на четвертфинальной стадии турнира ("Манчестер Юнайтед" - "Рома" - 7:1), передает Squawka Football в Twitter.

"Бавария" стала первой командой, которой удалось забить больше пяти голов "Барселоне" в рамках Лиги чемпионов в одном матче.

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Под руководством Ханса-Дитера Флика "Бавария" забила 26 голов в шести матчах Лиги чемпионов. Ранее ни одному тренеру не удавалось добиться подобной результативности в своих первых шести матчах в ЛЧ.

"Барселона" пропустила восемь голов в одной игре во всех турнирах впервые с 1949 года, когда со счетом 0:8 проиграла "Севилье" в Кубке Испании.

Для Лионеля Месси поражение от "Баварии" стало самым крупным в карьере за все время выступлений за клуб и сборную Аргентины, сообщает ESPN Datos в Twitter. До этого худшим результатом для форварда было поражение 1:6 от сборной Боливии в 2009 году.

УНИАН вел онлайн-трансляцию матча "Барселона" - "Бавария".

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Автор: Антон Дударь