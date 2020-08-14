Барселона - Бавария: онлайн матча Лиги чемпионов

Европейские топ-клубы определили полуфиналиста турнира.

В пятницу, 14 августа, в 1/4 финала Лиги чемпионов встречись "Барселона" и "Бавария".

УНИАН вел онлайн-трансляцию матча Барселона - Бавария

Команды решили судьбу путевки в 1/2 финала Лиги чемпионов по итогам одного поединка - в таком формате проходит весь Финал восьми в Португалии.

"Бавария" разгромила "Барселону" и пробилась в полуфинал.

Лига чемпионов, Финал восьми, 1/4 финала

Барселона - Бавария - 2:8

Голы: Алаба, 7 (автогол), Суарес, 57 - Мюллер, 4, 32, Перишич, 21, Гнабри, 28, Киммих, 63, Левандовски, 82, Коутиньо, 85, 89

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Лангле, Пике, Альба, Бускетс (Фати, 70), Серджи Роберто (Гризманн, 46), де Йонг, Видаль, Суарес, Месси

"Бавария": Нойер, Алаба, Киммих, Боатенг (Зюле, 75), Дэвис (Эрнандес, 83), Горецка (Толиссо, 83), Алькантара, Гнабри (Коутиньо, 75), Перишич (Коман, 67), Левандовски, Мюллер

Предупреждения: Суарес, 54, Альба, 60, Видаль, 90+1 - Боатенг, 42, Дэвис, 52

Видеообзор матча

Онлайн-трансляция матча

90+2 - Финальный свисток! "Бавария" уничтожила "Барселону" со счетом 8:2!

90+1 - Желтая карточка Видалю.

89 - ГООООЛ! ВОСЬМОЙ!!! Коутиньо делает счет 8:2!

85 - ГООООЛ! Избиение продолжается. "Бавария" забила седьмой! Коутиньо отличился обводящим ударом из пределов штрафной.

84 - Киммих предупрежден у мюнхенцев.

83 - У "Баварии" Дэвиса поменял Эрнандес, а Толиссо вышел место Горецки.

82 - ГООООЛ! "Бавария" делает счет теннисным - 6:2! Левандовски с близкого расстояния переправил мяч в сетку головой после подачи слева.

79 - Судьба путевки в полуфинал уже решена. "Барселона" уже, похоже, с этим смирилась, хотя по инерции и пытается исправить хотя бы разгромный счет. "Бавария" уже никуда не летит, а выжидает шансы для контригры.

77 - "Барса" довела атаку до удара Месси, но аргентинец не смог огорчить Нойера - довольно легкая работа для вратаря.

75 - Коутиньо вышел на поле у "Баварии" вместо Гнабри, а Боатенга заменил Зюле.

70 - Фати вышел на замену у "Барселоны" вместо Бускетса.

69 - Следом у Гнабри был шанс - тер Штеген среагировал на удар.

68 - Коман простил "Барсу" за очередную ошибку. Мог забивать в почти пустые ворота, но Альба успел броситься в подкате.

67 - Коман вышел на замену у "Баварии", поменяв Перишича.

65 - Нойеру пришлось выбежать за пределы штрафной, чтобы оказаться первым на мяче после длинного заброса.

63 - ГООООЛ! "Бавария" быстро убивает едва возродившуюся интригу - 5:2 в пользу мюнхенцев. Дэвис создал этот гол. Ушел от Семеду и выкатил на линию вратарской на Киммиха, которому оставалось подставить ногу.

61 - Продолжает арбитр раздавать карточки после перерыва. Теперь ее за пределами поля получил один из руководителей "Баварии" Хасан Салихамиджич.

61 - Перишич напомнил о себе неточным ударом.

60 - Еще один "горчичник". Альба предупрежден.

57 - ГООООЛ! "Барселона" отыграла один мяч - 2:4. Суарес финтом убрал Боатенга и низом пробил в угол.

54 - Суарес получил желтую карточку за фол в центре поля.

53 - "Бавария" забила в контратаке, но Горецка находился в солидном офсайде. Гол справедливо не засчитан.

52 - Дэвис локтем ударил Видаля и получил за это желтую карточку.

51 - Горецка оказался на месте центрфорварва, получил своевременный пас, принял и пробил вторым касанием - мимо.

49 - Мюллер отдал под удар Перишичу, но хорват пробил прямо туда, где располагался тер Штеген.

46 - Второй тайм начался!

Замена в перерыве у "Барсы". Гризманн вместо Роберто вышел.

45+1 - Перерыв! "Бавария" громит "Барселону" со счетом 4:1.

45 - Суарес пробивал, находясь перед штрафной - Нойер на месте.

42 - Первая желтая карточка в матче. Боатенг срубил Суареса.

39 - Левандовски пробил головой после подачи углового - мяч в руках у тер Штегена.

36 - Очередная ошибка "Барселоны" у своей штрафной. Но Перишич простил - немного поторопился с ударом и промахнулся.

33 - Горецка протащил мяч к штрафной, но на удар сил не хватило.

32 - ГООООЛ! А вот и разгром! "Бавария" делает счет 4:1! Мюллер из пределов вратарской замкнул прострел Киммиха.

29 - "Барселона" продолжает ошибаться. Левандовски вышел один на один, но тер Штеген спас каталонцев от разгрома уже в середине первого тайма.

28 - ГООООЛ! "Бавария" забивает третий! Горецка классно забросил в штрафную на Гнабри, а тот переиграл голкипера.

27 - Тер Штеген спасает "Барселону" от третьего пропущенного мяча! Удар с близкого расстояния отразил немецкий вратарь.

24 - Алькантара пробил из-за пределов штрафной, но удару не хватило точности.

21 - ГООООЛ! "Бавария" снова выходит вперед - 2:1. Атака левым флангом завершилась ударом Перишича с острого угла - тер Штеген коснулся мяча ногой, после чего сфера от перекладины влетела в сетку.

20 - Месси ворвался в штрафную мимо соперников, качнул еще одного игрока, но пробил не лучшим образом - Нойер без проблем забрал мяч.

19 - "Бавария" заработала угловой. Горецка пробил головой после навеса, но опасным этот удар назвать сложно. Следом еще два угловых подали мюнхенцы, "Барса" отбилась.

14 - Тер Штеген неудачно вынес мяч от ворот, тут же пошла атака "Баварии", которую Левандовски заврешил ударом выше ворот.

13 - "Бавария" заработала угловой. Гнабри после подачи пытался красиво пробить пяткой, но получилось неудачно.

10 - Штанга! Что творится! Месси вырезал подачу в штрафную, и мяч едва не залетел в ворота. Штанга спасла "Бавария".

9 - Еще момент! Семеду классно вывел Суареса на ворота, но уругваец не усмел переиграть Нойера.

7 - ГООООЛ! 1:1! "Барса" сравняла счет благодаря автоголу! Альба простреливал в центр штрафной, а Алаба срезал мяч в собственные ворота!

4 - ГООООЛ! "Бавария" открывает счет в матче! Мюллер классно обыгрался в "стеночку" с Левандовски и нанес точный удар в угол из центра штрафной!

3 - Довольно опасно было в штрафной "Баварии", но Боатенг в подкате успел прервать прострел справа.

1 - Матч начался!

Футболисты вышли на поле, звучит гимн Лиги чемпионов.

Команды на разминке:

Соперники объявили составы:

Перед игрой "Барселона" сообщила, что коронавирус диагностирован у защитника "Барселоны" Самюэля Умтити. Он находится дома на самоизоляции. Все члены команды, контактировавшие с Умтити, пройдут дополнительные обследования.

Главным арбитром матча назначен Дамир Скомина из Словении.

Ханс-Дитер Флик, главный тренер "Баварии":

"Нельзя сравнивать Левандовски и Месси. Роберт - экстраординарный, качественный нападающий, он всегда забивает голы, но может также отдавать голевые передачи. Однако Месси - лучший игрок в мире за последние годы.

Но предстоящий матч - это не "Бавария" против Месси, а "Бавария" - "Барселона". Конечно, у нас есть план, как остановить Месси, но не буду его обнародовать. Важна командная игра, мы должны предугадывать его действия, закрывать пространство, оказывать на него давление, не давать обыгрывать один в один".

Кике Сетьен, главный тренер "Барселоны":

"Месси, конечно же, нам очень поможет, но я всегда верил в командную игру. Нужно помогать Лионелю, отдавать ему мяч. Да, Месси способен создавать голы в одиночку. Но без помощи команды Лео бы не играл так ярко. Думаю, то же можно сказать и про любого другого нападающего".

В прошлый раз команды играли между собой в мае 2015 года в Лиге чемпионов. Тогда дома "Барса" победила со счетом 3:0, а затем "Бавария" была сильнее в Мюнхене - 3:2.

Так к игре готовилась "Барселона".

Тренировка "Баварии" накануне матча.

Что касается кадровой ситуации, то у "Барселоны" из-за травмы не сыграет Юмтити, а у "Баварии" - Павар.

Стоит отметить, что участники предстоящего поединка являются единственными четвертьфиналистами нынешнего розыгрыша турнира, которые в прошлом выигрывали Лигу чемпионов.

Победитель этой пары в полуфинале встретится с победителем дуэли "Манчестер Сити" - "Лион".

"Барселона" в группе ЛЧ добыла 4 победы при 2 ничьих и вышла в плей-офф с первого места. В 1/8 финала каталонцы смогли пройти "Наполи" - 1:1 и 3:1.

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"Бавария" победила во всех матчах в своей группе, а затем дважды разгромила "Челси" на старте плей-офф - 3:0 и 4:0.

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Автор: Данил Слесь