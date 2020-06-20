Шанс для Реала: Барселона впервые потеряла очки после карантина (видео)

Каталонцы на выезде не смогли обыграть "Севилью".

Состоялся 30-й тур испанской Ла Лиги, в котором "Севилья" принимала "Барселону".

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На пустом стадионе хозяева сумели удержать ничейный счет против лидера чемпионата - 0:0.

"Барселона" выглядела очень неубедительно в атаке. Можно отметить только удар выше ворот в концовке игры от Суареса, а также несколько стандартных положений.

После этой ничьи "Барса" набрала 65 очков и остается лидером в турнирной таблице Примеры. Тем не менее, "Реал" теперь отстает всего на три пункта, имея игру в запасе. Соперником мадридцев будет "Реал Сосьедад", а в случае победы подопечные Зинедина Зидана смогут догнать каталонцев.

"Севилья" - "Барселона" - 0:0

"Севилья": Вацлик, Навас, Кунде, Диего Карлос, Регилон, Хордан (Гудель, 69), Фернандо, Торрес (Банега, 46), Окампос (Васкес, 84), де Йонг (Эн-Несири, 68), Эль Хаддади (Сусо, 59)

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Видаль (Гризманн, 79), Бускетс, Ракитич (Пуч, 88), Месси, Суарес, Брайтвейт (Артур, 63)

Предупреждения: Регилон, Фернандо, Банега - Пике, Бускетс

Видеообзор поединка опубликован на официальном YouTube-канале Ла Лиги.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Реал" поддержал неизлечимо больного экс-тренера "Барселоны".

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