Милевский отличился эффектным голом в чемпионате Беларуси (видео)

Команда украинского форварда при этом проиграла.

Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский отметился голом за "Динамо-Брест" в поединке десятого тура Высшей лиги Беларуси против БАТЭ.

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На 40-й минуте форвард получил передачу от партнера в центре штрафной и вторым касанием отправил мяч в "девятку" ворот соперника.

Этот забитый мяч оказался единственным для клуба из Бреста, а вот БАТЭ ответил тремя результативными ударами и праздновал победу со счетом 3:1.

85 минут в составе "Динамо-Брест" на поле провел еще один украинец - полузащитник Александр Нойок.

На счету Милевского теперь три гола в десяти матчах текущего сезона.

Видео гола Милевского опубликовал официальный YouTube-канал чемпионата Беларуси.

"Динамо-Брест" - действующий чемпион Беларуси. В нынешнем сезоне команда пока остается в середине турнирной таблицы.

Как сообщал УНИАН, ранее Милевский рассказал о своей вредной привычке.