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Тренер Вест Хэма хочет продать Ярмоленко - СМИ

19:42, 24 июля 2020
Футбол
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Дэвид Мойес не рассчитывает на Андрея Ярмоленко / фото twitter.com/WestHamUtd

Об этом сообщает mirror.co.uk.

Мойес хочет продать дорогостоящих футболистов, которых подписывал его предшественник Мануэль Пеллегрини, чтобы направить вырученные деньги на покупку форварда "Брентфорда" Саида Бенрахма. 

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Кроме Ярмоленко, Мойес хочет продать хавбека Фелипе Андерсона, а также форварда Альбиана Айети. 

Шотландский тренер также планирует омолодить состав, и 30-летний Ярмоленко не вписывается в его планы.

Напомним, Мойес практически не рассчитывал на Ярмоленко после возобновления сезона в АПЛ. Украинец принял участие в семи матчах, но лишь один раз появился на поле с первых минут, тогда как в остальных случаях выходил на замену не раньше 75-й минуты. В семи играх Ярмоленко успел отметиться одним голом - победным в ворота "Челси".

Контракт Ярмоленко с "Вест Хэмом" рассчитан до 2022 года.

УНИАН также сообщал о том, что "Манчестер Сити" планирует подписать игрока на позицию украинца Александра Зинченко.

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