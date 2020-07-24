Тренер Вест Хэма хочет продать Ярмоленко - СМИ

Дэвид Мойес планирует омолодить состав команды.

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес планирует избавиться от украинского полузащитника Андрея Ярмоленко.

Об этом сообщает mirror.co.uk.

Мойес хочет продать дорогостоящих футболистов, которых подписывал его предшественник Мануэль Пеллегрини, чтобы направить вырученные деньги на покупку форварда "Брентфорда" Саида Бенрахма.

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Кроме Ярмоленко, Мойес хочет продать хавбека Фелипе Андерсона, а также форварда Альбиана Айети.

Шотландский тренер также планирует омолодить состав, и 30-летний Ярмоленко не вписывается в его планы.

Напомним, Мойес практически не рассчитывал на Ярмоленко после возобновления сезона в АПЛ. Украинец принял участие в семи матчах, но лишь один раз появился на поле с первых минут, тогда как в остальных случаях выходил на замену не раньше 75-й минуты. В семи играх Ярмоленко успел отметиться одним голом - победным в ворота "Челси".

Контракт Ярмоленко с "Вест Хэмом" рассчитан до 2022 года.

УНИАН также сообщал о том, что "Манчестер Сити" планирует подписать игрока на позицию украинца Александра Зинченко.

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