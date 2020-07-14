Манчестер Сити планирует подписать футболиста на позицию Зинченко

Пеп Гвардиола хочет усилить левый фланг обороны "горожан".

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заинтересован в подписании игрока на позицию левого защитника.

Об этом сообщает The Telegraph.

На этой позиции в "Ман Сити" выступает украинец Александр Зинченко, однако Гвардиола не видит в украинце основного левого защитника, а рассматривает его только как резервный вариант.

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В то же время француз Бенжамен Менди, который является конкурентом Зинченко, не впечатляет тренерский штаб "горожан" своей нынешней формой и игрой.

Одним из вариантов для усиления левого фланга является Бен Чилуэлл из "Лестера".

Напомним, для Зинченко позиция на левом фланге обороны не является родной. В сборной Украины он выступает в полузащите.

В нынешнем сезоне на счету украинца 23 матча и 1 гол за "Сити" во всех турнирах.

Как сообщал УНИАН, ранее появилась информация, что "Сити" может обменять Зинченко в итальянский клуб.

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