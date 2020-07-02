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Ярмоленко принес Вест Хэму победу над Челси (видео)

09:24, 02 июля 2020
Футбол
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Вест Хэм - Челси / фото REUTERS

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Ярмоленко вышел на замену на 78-й минуте при счете 2:2, а на 89-й забил победный мяч. В контратаке "Вест Хэма" украинец получил пас от одноклубника, обыграл защитника и отправил мяч в сетку.

Для украинца, который большую часть сезона пропустил из-за травмы, этот гол стал четвертым в текущем чемпионате.

Гол Ярмоленко позволил "Вест Хэму" прервать серию из восьми подряд матчей без побед в АПЛ.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинец Руслан Малиновский отличился красивым голом за "Аталанту".

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