"Был бы и третий пенальти": Михайличенко намекнул на предвзятость арбитров в матче с Александрией

Главный тренер "Динамо" назвал причины, по которым команда потеряла очки в УПЛ.

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко прокомментировал ничью в матче 30-го тура УПЛ против "Александрии" (2:2).

Слова специалиста приводит официальный сайт "Динамо".

"В контексте этой игры нельзя не вспомнить финал Кубка Украины, который был продолжительным, тяжелым и нервным. На него было затрачено много сил и эмоций. Поэтому план на сегодняшнюю игру мы построили таким образом, чтобы как можно больше освежить команду, и построили двумя разными таймами. Не только для того, чтобы добиться результата в сегодняшнем матче, которого мы, конечно же, обязаны были добиваться, но и в перспективе еще одной важной игры с "Зарей", которая состоится в четверг", - сказал Михайличенко.

Тренер также намекнул на предвзятость арбитров, которые назначили два пенальти в ворота киевлян:

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"Считаю, что без ошибок не обошлось и первый тайм удался не совсем так, как мы его планировали. Второй тайм все поставил на свои места, но, к сожалению, на последних минутах мы пропустили второй пенальти. Если было бы надо - был бы и третий… Это все, что я могу сказать", - добавил тренер.

По словам Михайличенко, положительного результата не позволили добиться "элементарные ошибки":

"Все игроки, которые были задействованы, - это обойма основного состава. Конечно, некоторые футболисты отдали слишком много сил и эмоций. Ошибки произошли не просто так: бывают тактические ошибки и просчеты, а бывает просто недостаток внимания и концентрации - элементарные ошибки, которые не позволили нам добиться того результата, который мы, считаю, по этой игре должны были заслужить".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Динамо" выиграло Кубок Украины и сравнялось с "Шахтером" по количеству трофеев.

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