Динамо сравнялось с Шахтером по количеству трофеев в истории независимой Украины

Динамовцы недолго отставали от своего главного соперника.

Киевское "Динамо" восстановило равенство с донецким "Шахтером" по количеству трофеев в истории независимой Украины.

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Команда Алексея Михайличенко одержала победу в финале Кубка Украины над полтавской "Ворсклой" в серии пенальти - 8:7 (игровой счет - 1:1).

В июне "Шахтер" после досрочного чемпионства в УПЛ впервые опередил "Динамо" по количеству титулов, но теперь между клубами вновь установлено равенство.

"Динамо" имеет 35 титулов - 15 в чемпионате, 12 в Кубке и 8 в Суперкубке. На счету "горняков" столько же - 13 в чемпионате, 13 в Кубке Украины, 8 в Суперкубке, а также один Кубок УЕФА.

Под руководством Михайличенко столичная команда завоевала пятый трофей. При этом тренере динамовцы выиграли чемпионат и Кубок в сезоне-2002/03, а также чемпионат и Суперкубок в сезоне-2003/04.

УНИАН ранее сообщал о том, как "Динамо" отпраздновало победу в кубковом финале.

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