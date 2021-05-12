Футболист сборной Украины выиграл с "Манчестер Сити" уже девять трофеев.

Игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко, став чемпионом Англии 2020-2021, обошел по количеству топ-трофеев в Европе легенду украинского футбола Андрея Шевченко.

Об этом сообщает Tribuna.com.

В активе Зинченко теперь 9 трофеев: 3 титула АПЛ, 1 Кубок Англии, 4 Кубка английской лиги и 1 Суперкубок Англии.

У экс-игрока "Милана" и "Челси" Шевченко - 8 трофеев в Европе: по одной победе в Серии А, Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА, в Кубке и Суперкубке Италии, Кубке и Суперкубке Англии, а также в Кубке английской лиги.

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Кроме того, по количеству трофеев Зинченко догнал Анатолия Тимощука, у которого также 9 титулов. Экс-капитан сборной Украины с "Баварией" по два раза выигрывал Бундеслигу, Кубок Германии и Суперкубок Германии, один раз - Лигу чемпионов, а с "Зенитом" дважды преуспел в еврокубках: победа в Кубке УЕФА и Суперкубке УЕФА.

В случае победы "Ман Сити" в финале Лиги чемпионов, Зинченко станет самым титулованным украинским футболистом в Европе.

Александр Зинченко: карьера в "Ман Сити"

Зинченко перешел в "Манчестер Сити" в 2016 году, но сперва был отдан в аренду в ПСВ, а в составе "горожан" дебютировал в октябре 2017 года.

Летом 2018 года Зинченко пытался купить "Вулверхэмптон". "Ман Сити" был готов принять предложение "волков", однако украинец отказался от трансфера.

В феврале 2019 года болельщики "Ман Сити" признали украинца лучшим игроком команды по итогам месяца.

В составе "Сити" Зинченко трижды стал чемпионом АПЛ, четыре раза выиграл Кубок английской лиги, а также по разу - Кубок Англии и Суперкубок Англии.

В сезоне 2020-2021 Зинченко вышел с "Ман Сити" в финал Лиги чемпионов. При этом по итогам обоих полуфинальных матчей он попадал в символическую сборную недели в ЛЧ, а болельщики расхвалили украинца.

В текущем сезоне на счету украинца 2 ассиста в 30 матчах за "Сити" во всех турнирах.

Контракт украинского футболиста с "горожанами" действует до 2024 года.

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Автор: Антон Дударь