Александр Шовковский / фото УНИАН
Экс-вратарь "Динамо", ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский завел у себя дома львицу.
Об этом Шовковский сообщил в Instagram.
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"Подобрали кошечку. 2,5 месяца. Пенелопой назвали. Характер скверный - хищный. Накормили. Напоили. Спать уложили. Сами побоялись спать! Думаем, как жить дальше?!", - написал экс-голкипер.
Шовковский также рассказал о том, как на появление львицы отреагировали другие обитатели его домашнего зоопарка:
"Еж решил не просыпаться пока. Попугай горлопанит во всю. Кошка не разговаривает. Одним рыбам все равно".
instagram.com/oleksandrshovkovskyi
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