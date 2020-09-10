Александр Шовковский стал хозяином львицы.

Экс-вратарь "Динамо", ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский завел у себя дома львицу.

Об этом Шовковский сообщил в Instagram.

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"Подобрали кошечку. 2,5 месяца. Пенелопой назвали. Характер скверный - хищный. Накормили. Напоили. Спать уложили. Сами побоялись спать! Думаем, как жить дальше?!", - написал экс-голкипер.

Шовковский также рассказал о том, как на появление львицы отреагировали другие обитатели его домашнего зоопарка:

"Еж решил не просыпаться пока. Попугай горлопанит во всю. Кошка не разговаривает. Одним рыбам все равно".

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Автор: Антон Дударь