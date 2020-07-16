"Могли сделать кучу мяса": президент украинского клуба высказался о скандале с избиением арбитра

Олег Собуцкий уверяет, что помешал болельщикам избить судью.

Почетный президент "Агробизнеса" Олег Собуцкий прокомментировал информацию, о том что после матча Первой лиги против "Миная" арбитра Юрия Иванова избили в судейской комнате.

Об этом Собуцкий сказал в эфире "Футбол NEWS".

"Негативное судейство. Люди были разозленные, хотели идти бить судей. Я этих людей задержал. Я их не пустил. Собралось очень большое количество людей. А что они пишут, что их били на стадионе - пусть рассказывают кому-то другому. Если их били на стадионе - почему они не вышли? Где они там были?", - сказал Собуцкий.

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"Люди шли, я людей сдержал, потому что из них могли сделать кучу мяса. Я людей не пустил", - добавил он.

Президент "Агробизнеса" также выразил недовольство судейством матча:

"Был чистый пенальти, мне эксперты звонили все. Чистый пенальти, а нам дают желтую. На нашем игроке нарушили правила, мы должны бить пенальти. Восемь желтых. Мы знали, что будет такая игра. Я перед матчем поздоровался с арбитрами, сказал: "Ребята, хорошего вам судейства. Прошу вас, давайте только честно". Пошутили и ушли. И что случилось? Восемь желтых".

Напомним, "Агробизнес" потерпел поражение в этой встрече со счетом 0:2.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что вратарь "Динамо" призвал арбитров к ответу перед болельщиками.

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