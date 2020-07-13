"Тоже живут в этой стране": вратарь Динамо призвал украинских арбитров к ответу перед болельщиками

Денис Бойко считает, что судьи должны публично объяснять свои решения.

Вратарь киевского "Динамо" Денис Бойко объяснил, по какому поводу эмоционально обращался к арбитру Виталию Романову после окончания матча 30-го тура УПЛ с "Александрией" (2:2).

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Футболист остался недоволен тем, что во время исполнения 11-метрового в ворота киевлян один из игроков "Александрии" раньше времени забежал в штрафную площадь, но судья проигнорировал этот момент и засчитал гол.

"Я начал говорить судье, что он должен быть последователен в своих действиях, а не судить так, как ему захочется, или так, как он себе придумал. Что он ответил - спросите уже у него. Пускай судьи тоже дают интервью и отвечают перед народом.

После поражений мне стыдно смотреть людям в глаза, не могу выйти в супермаркет или с ребенком погулять на улице, потому что люди меня поливают: "Как вы могли проиграть".

А почему судьи не отвечают перед людьми? Они тоже живут в этой стране, пускай тоже отвечают перед народом и несут какую-то ответственность", - сказал Бойко в эфире программы "Профутбол".

Кипер считает, что временное отстранение арбитров после их ошибок не решает проблемы:

"Если он допускает ошибку, его отстранили на десять матчей, а потом он спокойненько сигаретку подкурил, ноги на диван закинул и смотрит игры. Через десять матчей его отправили в Первую лигу, он посудил и вернулся в высшую. У них все хорошо и спокойно".

УНИАН ранее также сообщал о том, что Михайличенко намекнул на предвзятость арбитров в матче с "Александрией".

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