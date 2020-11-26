Луганская команда пока остается без очков в своей группе.

26 ноября луганская "Заря" в четвертом туре групппового этапа Лиги Европы сыграет на выезде против греческого АЕКа. Поединок пройдет в Афинах на стадионе "Спирос Луис".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча АЕК - Заря.

АЕК - Заря: где смотреть матч онлайн

Начало встречи - в 19.55.

АЕК - Заря: прогноз букмекеров

АЕК

Греки еще перед групповым этапом преодолели квалификацию турнира, где разобрались с "Сент-Галленом" (1:0) и "Вольфсбургом" (2:1).

С того момента победы кончились вплоть до матча в Запорожье в прошлом туре.

АЕК в первом туре проиграл "Лестеру" (1:2), а во втором - "Браге" (0:3). Только в прошлой игре с "Зарей" команда Массимо Карреры смогла взять три очка и добыть весьма яркую победу - 4:1.

22 ноября перед очередным еврокубковым поединком АЕК на своем поле с таким же счетом разобрался с "Ларисой". В турнирной таблице внутреннего чемпионата команда занимает четвертое место.

У греков есть несколько травмированных игроков, но речь идет не про ключевые фигуры. На поле смогут выйти два украинца - защитник Дмитрий Чигринский и хавбек Евгений Шахов.

"Заря"

Возвращение в группу ЛЕ спустя несколько сезонов нельзя назвать успешным для луганчан. Команда потерпела три подряд поражения и занимает последнее место в группе G с разницей голов "-7".

На старте еврокубковой кампании "Заря" была дома разгромлена английским "Лестером" - 0:3. Далее был не самый плохой в игровом плане матч с "Брагой", но снова поражение из-за плохой реализации - 1:2.

В прошлой игре у команды Виктора Скрипника уже было не самое хорошее психологическое состояние. АЕК гостил в Запорожье и без особых проблем разгромил украинский клуб - 4:1. Единственный мяч "Заря" забила лишь на 81-й минуте и в следующей же атаке снова пропустила.

Перед второй встречей с греками луганчане должны были сыграть с "Олимпиком" в УПЛ, но получили передышку из-за коронавируса в донецком клубе, так как игра не состоялась. В таблице чемпионата Украины луганчане идут девятыми.

Что касается кадров, то игру пропустят Гречкин и Казаков, а также вратарь Махарадзе.

Слова перед матчем

Главный тренер АЕКа Массимо Каррера:

"Эта игра имеет для нас решающее значение. Не стоит думать, что это будет легкая прогулка, несмотря на счет первого матча против "Зари". Мы должны как следует настроиться, чтобы сразу навязать сопернику свою игру. Естественно, мы учтем особенности игры "Зари", но цель от этого не поменяется - нам нужна победа".

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник:

"Определенные поправки после матча, который прошел в Запорожье, конечно есть. Грубо говоря, завтра у нас будет второй тайм противостояния, первый мы проиграли. Мы собираемся показать игру лучше, чем она была в Запорожье, ликвидировать те ошибки, которые были".

Ориентировочные составы

АЕК: Цинтотас, Инсуа, Чигринский, Неделчару, Бакакис, Крститич, Шахов, Василантонопулос, Махерас, Лопеш, Оливейра

"Заря": Шевченко, Фаворов, Абу Ханна, Вернидуб, Хомченовский, Иванисеня, Юрченко, Кочергин, Назарина, Лунев, Кабаев

Арбитр

Матч рассудит азербайджанская бригада арбитров во главе с Алияром Агаевым.

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Автор: Данил Слесь