"Заря" попытается набрать первые очки в турнире.

Луганская "Заря" в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы 26 ноября сыграет с АЕКом. Матч пройдет на "Олимпийском стадионе" в Афинах.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча АЕК - Заря.

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АЕК - Заря: где смотреть матч онлайн

Прямую трансляцию матча АЕК - "Заря" можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1".

Также матч будет доступен для просмотра на медиасервисе MEGOGO по подписке.

Начало встречи - в 19.55.

АЕК - "Заря": перед матчем

"Заря" после трех туров имеет 0 очков, у АЕКа - 3. В первом туре луганчане в гостях разгромно проиграли "Лестеру" (0:3), после чего уступили "Браге" (1:2) и АЕКу в Запорожье - 1:4. Первые два места группы G занимают "Лестер" (9 очков) и "Брага" (6 очков).

В составе АЕКа выступают двое украинцев - защитник Дмитрий Чигринский и полузащитник Евгений Шахов.

"Заря" имеет серию из шести подряд поражений в Лиге Европы с учетом прошлого розыгрыша турнира.

Судить матч будет бригада арбитров из Азербайджана во главе с Алияром Агаевым.

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Автор: Антон Дударь