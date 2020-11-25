В первом матче АЕК обыграл Зарю / фото REUTERS
Луганская "Заря" в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы 26 ноября сыграет с АЕКом. Матч пройдет на "Олимпийском стадионе" в Афинах.
УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча АЕК - Заря.
Читайте такжеАЕК - Заря: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы
АЕК - Заря: где смотреть матч онлайн
Прямую трансляцию матча АЕК - "Заря" можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1".
Также матч будет доступен для просмотра на медиасервисе MEGOGO по подписке.
Начало встречи - в 19.55.
АЕК - "Заря": перед матчем
- "Заря" после трех туров имеет 0 очков, у АЕКа - 3. В первом туре луганчане в гостях разгромно проиграли "Лестеру" (0:3), после чего уступили "Браге" (1:2) и АЕКу в Запорожье - 1:4. Первые два места группы G занимают "Лестер" (9 очков) и "Брага" (6 очков).
- В составе АЕКа выступают двое украинцев - защитник Дмитрий Чигринский и полузащитник Евгений Шахов.
- "Заря" имеет серию из шести подряд поражений в Лиге Европы с учетом прошлого розыгрыша турнира.
- Судить матч будет бригада арбитров из Азербайджана во главе с Алияром Агаевым.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram