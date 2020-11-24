В четвертом туре группового этапа луганчане повторно сыграют с греками.

26 ноября луганская "Заря" в 4-м туре группового этапа Лиги Европы сыграет на выезде с греческим АЕКом.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча АЕК - Заря.

"Заря" считается аутсайдером предстоящего поединка.

На победу команды Виктора Скрипника предлагается коэффициент 8,20, на ничью - 5,10, а на успех хозяев поля - 1,39.

На победу АЕКа или ничью букмекеры дают почти минимальный коэффициент 1,09, а на то, что не проиграет "Заря" - 3,15.

АЕК - "Заря": перед матчем

Поединок четвертого тура ЛЕ состоится в Афинах на стадионе "Спирос Луис". Начало - в 19.55.

"Заря" после трех туров имеет 0 очков, у АЕКа - 3. В первом туре луганчане в гостях разгромно проиграли "Лестеру" (0:3), после чего уступили "Браге" (1:2) и АЕКу в Запорожье - 1:4. Первые два места группы G занимают "Лестер" (9 очков) и "Брага" (6 очков).

В составе АЕКа выступают двое украинцев - защитник Дмитрий Чигринский и полузащитник Евгений Шахов.

"Заря" имеет серию из шести подряд поражений в Лиге Европы с учетом прошлого розыгрыша турнира.

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Автор: Данил Слесь