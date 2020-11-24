Заря дома была разгромлена АЕКом в прошлом туре / фото ФК Заря
26 ноября луганская "Заря" в 4-м туре группового этапа Лиги Европы сыграет на выезде с греческим АЕКом.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча АЕК - Заря.
"Заря" считается аутсайдером предстоящего поединка.
На победу команды Виктора Скрипника предлагается коэффициент 8,20, на ничью - 5,10, а на успех хозяев поля - 1,39.
На победу АЕКа или ничью букмекеры дают почти минимальный коэффициент 1,09, а на то, что не проиграет "Заря" - 3,15.
АЕК - "Заря": перед матчем
- Поединок четвертого тура ЛЕ состоится в Афинах на стадионе "Спирос Луис". Начало - в 19.55.
- "Заря" после трех туров имеет 0 очков, у АЕКа - 3. В первом туре луганчане в гостях разгромно проиграли "Лестеру" (0:3), после чего уступили "Браге" (1:2) и АЕКу в Запорожье - 1:4. Первые два места группы G занимают "Лестер" (9 очков) и "Брага" (6 очков).
- В составе АЕКа выступают двое украинцев - защитник Дмитрий Чигринский и полузащитник Евгений Шахов.
- "Заря" имеет серию из шести подряд поражений в Лиге Европы с учетом прошлого розыгрыша турнира.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram