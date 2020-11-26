Луганская "Заря" сыграет в Греции с местным АЕКом.

26 ноября в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы "Заря" на выезде будет играть с АЕКом. Матч пройдет на "Олимпийском стадионе" в Афинах.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Заря - АЕК.

АЕК - Заря: где смотреть матч по ТВ

Начало встречи - в 19.55.

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Первая встреча этих команд состоялась 6 ноября в Запорожье и завершилась разгромной победой АЕКа со счетом 4:1.

АЕК - Заря: анонс матча Лиги Европы

После трех туров "Заря" на дне группы G с тремя поражениями. Луганский клуб больше не имеет права терять очки, если еще хотя бы надеется побороться за выход в плей-офф - от второго места, на котором идет "Брага", команду отделяет 6 очков. У АЕКа - 3 очка и третье место.

Судить матч будет арбитр из Азербайджана Алияр Агаев.

Лига Европы, групповой этап, 4-й тур

АЕК - Заря

Онлайн-трансляция матча

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник:

"После поражения дома - шансы на выход из группы очень малы, но каждая игра это вызов для ребят, мы хотим побороться и показать себя на высшем уровне. Мы играем на выезде, но мы настраиваемся только на победу".

Текущая форма команд:

Заявка "Зари" на этот матч.

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Автор: Антон Дударь