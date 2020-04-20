"Могу подтвердить": Луческу рассказал, как Шахтер хотел подписать Буффона

Донецкий клуб хотел купить легендарного вратаря в 2013 году.

Бывший главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу рассказал, что в 2013 году хотел пригласить в донецкий клуб легендарного итальянского голкипера Джанлуиджи Буффона.

"Да, я могу подтвердить это. Я приезжал в Италию, чтобы поговорить с его агентом. В тот момент у нас была большая проблема с вратарем, потому мы подумали о Буффоне. Считали, что он может стать подходящим игроком для нас", - сказал Луческу в комментарии Tutto Juve.

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"Мы никого и ничего не боялись, мы играли наравне с большими европейскими командами. Я всегда уважал Буффона. Мы не смогли его купить, потому что он хотел преследовать свою европейскую мечту вместе "Ювентусом", - добавил румынский специалист.

Луческу также отметил, что Буффон по-прежнему играет на высоком уровне, и выразил мнение, что голкипер может выступать до 45 лет.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что вратарь мадридского "Атлетико" возглавил рейтинг лучших голкиперов мира.