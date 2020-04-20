Вратарь мадридского Атлетико возглавил рейтинг лучших голкиперов мира

Ян Облак опередил в рейтинге вратарей "Ливерпуля" и "Барселоны".

Голкипер сборной Словении и мадридского "Атлетико" Ян Облак возглавил рейтинг десяти лучших вратарей мира.

Рейтинг составил портал FourFourTwo.

Авторы рейтинга напомнили, что во многом благодаря Облаку "Атлетико" удалось пройти "Ливерпуль" в Лиге чемпионов.

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"В этом сезоне занимает второе место в Ла Лиге по проценту отраженных ударов - 73,1%. Для того, чтобы провести 100 "сухих" матчей за "Атлетико" ему понадобилось всего лишь 178 матчей. Он четыре раза подряд выиграл трофей Саморы, который вручается в чемпионате Испании вратарям с наименьшим средним количеством пропущенных голов за игру", - объяснили свой выбор в FourFourTwo.

Рейтинг лучших вратарей мира

10. Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед")

9. Эдерсон Мораес ("Манчестер Сити")

8. Мануэль Нойер ("Бавария")

7. Самир Ханданович ("Интер")

6. Петер Гулачи ("РБ Лейпциг")

5. Кейлор Навас (ПСЖ)

4. Тибо Куртуа ("Реал")

3. Марк-Андре тер Стеген ("Барселона")

2. Алиссон ("Ливерпуль)

1. Ян Облак ("Атлетико")

Ранее УНИАН также сообщал о том, что футболист "Ливерпуля" возглавил рейтинг лучших игроков Европы.