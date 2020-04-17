цей матеріал доступний українською

Ярмоленко предложил фанатам поучаствовать в необычном челлендже (видео)

10:27, 17 апреля 2020
Футбол
41 0
Андрей Ярмоленко из-за травмы не играл с декабря / фото: twitter.com/westham

Соответствующее видео Ярмоленко опубликовал в Instagram-stories.

Украинский футболист вооружился щеткой и чистящим средством, чтобы помыть окна в своей квартире в Лондоне.

"Эй, ребята, кто хочет принять участие в этом челлендже?", - обратился Ярмоленко к подписчикам.

Напомним, ранее Ярмоленко рассказал о жизни в Лондоне в условиях коронавируса.

Также УНИАН сообщал о том, что футболист "Ливерпуля" повеселил сеть очередным необычным занятием на карантине.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter