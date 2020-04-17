Ярмоленко предложил фанатам поучаствовать в необычном челлендже (видео)
10:27, 17 апреля 2020Футбол
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Футболист сборной Украины во время карантина решил помыть окна.
Андрей Ярмоленко из-за травмы не играл с декабря / фото: twitter.com/westham
Полузащитник английского "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко предложил фанатам поучаствовать в новом челлендже.
Соответствующее видео Ярмоленко опубликовал в Instagram-stories.
Украинский футболист вооружился щеткой и чистящим средством, чтобы помыть окна в своей квартире в Лондоне.
"Эй, ребята, кто хочет принять участие в этом челлендже?", - обратился Ярмоленко к подписчикам.
Напомним, ранее Ярмоленко рассказал о жизни в Лондоне в условиях коронавируса.
Также УНИАН сообщал о том, что футболист "Ливерпуля" повеселил сеть очередным необычным занятием на карантине.
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