Ярмоленко предложил фанатам поучаствовать в необычном челлендже (видео)

Футболист сборной Украины во время карантина решил помыть окна.

Полузащитник английского "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко предложил фанатам поучаствовать в новом челлендже.

Соответствующее видео Ярмоленко опубликовал в Instagram-stories.

Украинский футболист вооружился щеткой и чистящим средством, чтобы помыть окна в своей квартире в Лондоне.

"Эй, ребята, кто хочет принять участие в этом челлендже?", - обратился Ярмоленко к подписчикам.

Напомним, ранее Ярмоленко рассказал о жизни в Лондоне в условиях коронавируса.

Также УНИАН сообщал о том, что футболист "Ливерпуля" повеселил сеть очередным необычным занятием на карантине.