Ярмоленко рассказал о жизни в Лондоне в условиях коронавируса

По словам Андрея Ярмоленко, в Лондоне работают только аптеки и продуктовые магазины.

Полузащитник сборной Украины и английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко рассказал о ситуации с коронавирусом в Лондоне.

Об этом Ярмоленко сказал в эфире программы "Великий футбол".

"Все хорошо, сидим дома, стараемся никуда не выходить. Выхожу только в парк на пробежки и за продуктами. Когда нас отправили на первые четыре дня карантина, сказали, что пока тренировок не будет, то со школ и из детских садов присылали электронные письма, что дети должны посещать эти заведения. Это было немножко непонятно - как я могу отправлять своего ребенка в школу, а сам сидеть дома на карантине. Первое время особой паники здесь не было", - сказал Ярмоленко.

"Сейчас люди стали намного больше переживать, потому что еще две недели назад не было такой паники. Сейчас уже все закрыто, работают только продуктовые магазины и аптеки. Каждый день заболевает много людей, насколько я знаю, уже порядка 17 000 человек. Ситуация, конечно, не самая лучшая", - отметил украинец.

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По словам Ярмоленко, на прилавках уже есть не вся необходимая продукция:

"В магазинах в Лондоне не все есть. Если ты хочешь найти, например, мясо, то иногда нужно проехать два-три магазина, только тогда, возможно, найдешь".

Ярмоленко также прокомментировал информацию о том, что у восьми игроков "Вест Хэма" есть симптомы коронавируса:

"Прочитал об этом в интернете, но каждый день мы переписываемся с ребятами, никто не сообщал, что он заболел. Для меня это было небольшим сюрпризом. Никто из ребят в этом не признавался, так что надеюсь, что все здоровы. Симптомы же бывают разные. Если у кого-то просто кашель, ему говорят две недели сидеть дома на карантине".

"Из клуба нам сразу сообщили, что все футболисты должны оставаться в Лондоне", - также рассказал украинский футболист.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что экс-футболист сборной Украины Максим Калиниченко высказался о ситуации с коронавирусом.