Футболист Ливерпуля повеселил сеть очередным необычным занятием на карантине (видео)

Джеймс Милнер продолжает придумывать себе развлечения.

Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер повеселил подписчиков новым видео. Футболист придумал себе новое необычное занятие в условиях карантина и самоизоляции.

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В этот раз Милнер решил перемыть в тазике всю гальку у своего дома.

"Перейдем к первому пункту в моем новом списке дел... Я не уверен на 100%, но думаю, что, возможно, миссис Милнер хочет, чтобы я ушел из дома на некоторое время", - написал футболист под видео в Instagram.

"Милнер - король социальных сетей", "Гениально", "Спасибо, Джеймс, это реально взбодрило меня", "Отличная работа, вдохновляет", "Легенда", - комментируют подписчики.

Как сообщал УНИАН, ранее Милнер подстригал газон ножницами и сортировал чайные пакетики.