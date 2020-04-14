Футболист Ливерпуля повеселил сеть очередным необычным занятием на карантине (видео)
Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер повеселил подписчиков новым видео. Футболист придумал себе новое необычное занятие в условиях карантина и самоизоляции.
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В этот раз Милнер решил перемыть в тазике всю гальку у своего дома.
"Перейдем к первому пункту в моем новом списке дел... Я не уверен на 100%, но думаю, что, возможно, миссис Милнер хочет, чтобы я ушел из дома на некоторое время", - написал футболист под видео в Instagram.
"Милнер - король социальных сетей", "Гениально", "Спасибо, Джеймс, это реально взбодрило меня", "Отличная работа, вдохновляет", "Легенда", - комментируют подписчики.
Как сообщал УНИАН, ранее Милнер подстригал газон ножницами и сортировал чайные пакетики.