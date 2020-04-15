Два футболиста Ювентуса вылечились от коронавируса

Даниэле Ругани и Блез Матюиди выздоровели после заражения.

Футболисты туринского "Ювентуса" Даниэле Ругани и Блез Матюиди излечились от коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба "Ювентуса".

"Даниэле Ругани и Блез Матюиди провели в соответствии с протоколом двойную проверку с помощью диагностических тестов на коронавирус. Тесты дали отрицательные результаты. Игроки выздоровели и больше не находятся под домашним режимом изоляции", - сообщили в "Ювентусе".

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25-летний Ругани стал первым игроком из Серии А, который заболел коронавирусом. Заражение у него было выявлено 12 марта. У 33-летнего Матюиди инфекцию выявили 17 марта.

Напомним, еще один игрок "Ювентуса" Пауло Дибала повторно заболел коронавирусом.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что в итальянской "Сампдории" выздоровели все пятнадцать человек, которые заразились коронавирусом.