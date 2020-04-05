У звезды Ювентуса повторно обнаружен коронавирус

Пауло Дибала во второй раз сдал положительный тест на COVID-19.

Нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала повторно сдал положительный тест на коронавирус.

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Об этом сообщила девушка футболиста Ориана Сабатини, передает Mundo Deportivo.

"21 марта мы сдали тест, который оказался положительным, три дня спустя - еще один, но уже отрицательный. Третий тест вновь оказался положительным. У нас с Пауло все еще коронавирус. Не до конца понимаю, почему получаются такие результаты. Еще две недели будем находиться в изоляции", - заявила Сабатини.

Стоит отметить, что именно 21 марта стало известно о заболевании аргентинца. Позже Дибала рассказал о своих симптомах, а также отметил, что его состояние пошло на поправку.

Напомним, "Ювентус" находится на карантине, а весь итальянский футбол остановлен из-за пандемии коронавируса. Италия стала одним из мировых эпицентров по распространению COVID-19.

УНИАН ранее сообщал о том, что знаменитый испанский футболист переболел коронавирусом.