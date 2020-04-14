Футболисты сборной Украины Коноплянка и Зинченко обыграли Польшу в FIFA 20 (видео)
20:58, 14 апреля 2020Футбол
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Сборные Украины и Польши сыграли в киберфутбол.
Александр Зинченко и Евгений Коноплянка представляли сборную Украины / фото: УАФ
Сборная Украины сыграла против сборной Польши в видеоигру FIFA 20.
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Украинскую команду представляли Евгений Коноплянка и Александр Зинченко, а за Польшу играли Матеуш Клих и Мацей Рыбус.
В первом матче Коноплянка обыграл Клиха со счетом 5:2. Во второй игре Зинченко уступил Рыбусу со счетом 3:4.
Таким образом, по сумме двух встреч Украина одержала победу со счетом 8:6.
Видеозапись матчей опубликовал канал УАФ в YouTube.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что Зинченко принес Украине победу в двух матчах против Франции в FIFA 20.
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