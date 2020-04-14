Футболисты сборной Украины Коноплянка и Зинченко обыграли Польшу в FIFA 20 (видео)

Сборные Украины и Польши сыграли в киберфутбол.

Сборная Украины сыграла против сборной Польши в видеоигру FIFA 20.

Читайте такжеКоноплянка во время карантина поучаствовал в кулинарном челлендже (видео)

Украинскую команду представляли Евгений Коноплянка и Александр Зинченко, а за Польшу играли Матеуш Клих и Мацей Рыбус.

В первом матче Коноплянка обыграл Клиха со счетом 5:2. Во второй игре Зинченко уступил Рыбусу со счетом 3:4.

Таким образом, по сумме двух встреч Украина одержала победу со счетом 8:6.

Видеозапись матчей опубликовал канал УАФ в YouTube.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Зинченко принес Украине победу в двух матчах против Франции в FIFA 20.