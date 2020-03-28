Зинченко принес победу Украине в двух товарищеских матчах с Францией в FIFA 20 (видео)

Украинец дважды разгромил партнера по "Манчестер Сити".

Футболист сборной Украины Александр Зинченко провел два поединка в симуляторе FIFA 20 против игрока сборной Франции и партнера по "Манчестер Сити" Бенжамена Менди.

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Футболисты решили таким образом заменить товарищеский матч сборных, который должен был состояться в Париже 27 марта, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Украинец не оставил шансов сопернику, одержав разгромные победы в обеих встречах - 6:1 и 5:1.

Стоит отметить, что Менди является конкурентом Зинченко на позиции левого защитника в "Ман Сити".

Украинская ассоциация футбола провела онлайн-трансляцию на официальном YouTube-канале, где теперь доступно полное видео поединков.

Напомним, практически весь европейский футбол был остановлен, а игроки находятся на карантине по домам. Матчи на континенте продолжаются только в чемпионате Беларуси.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Манчестер Сити" опубликовал шуточный ролик с Зинченко.