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Когда очень скучно: футболист Ливерпуля нашел самое кропотливое занятие на время карантина (видео)

15:31, 19 марта 2020
Футбол
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Джеймс Милнер / REUTERS

В Instagram Милнер выложил видео, на котором ножницами под линейку равняет газон, выстригая каждую травинку.

"Теперь, когда чай в пакетиках отсортирован, у меня есть время подравнять газон. Интересно, могу ли я позаимствовать с "Энфилда" табличку "По газону не ходить", - написал Милнер под видео.

До этого Милнер показывал подписчикам, как сортирует чайные пакетики.

Напомним, в Англии, как и в ряде других стран, футбольный чемпионат приостановлен из-за коронавируса.

УНИАН также сообщал о том, что футболист сборной Украины Александр Зинченко во время карантина тренируется со своей девушкой.

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