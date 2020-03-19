Когда очень скучно: футболист Ливерпуля нашел самое кропотливое занятие на время карантина (видео)

Джеймс Миллер в сети продемонстрировал свое чувство юмора.

Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер оригинально пошутил о скуке во время карантина, связанного с пандемией коронавируса.

В Instagram Милнер выложил видео, на котором ножницами под линейку равняет газон, выстригая каждую травинку.

"Теперь, когда чай в пакетиках отсортирован, у меня есть время подравнять газон. Интересно, могу ли я позаимствовать с "Энфилда" табличку "По газону не ходить", - написал Милнер под видео.

До этого Милнер показывал подписчикам, как сортирует чайные пакетики.

Напомним, в Англии, как и в ряде других стран, футбольный чемпионат приостановлен из-за коронавируса.

УНИАН также сообщал о том, что футболист сборной Украины Александр Зинченко во время карантина тренируется со своей девушкой.