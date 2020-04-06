Финалист Лиги чемпионов отправится в армию во время карантина

Лидера "Тоттенхэма" ждут военные сборы.

Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин будет проходить военную службу в Южной Корее.

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Данную информацию уже подтвердила пресс-служба клуба АПЛ.

Сон вернулся на родину в феврале - еще до пандемии коронавируса и карантина. Позже чемпионат Англии был остановлен, а футболисты отправились по домам. Сон улетел в Сеул после того, как получил перелом руки в игре с "Астон Виллой".

Между тем, форвард является военнообязанным, однако срок службы для него был сокращен с 21 месяца до четырех недель благодаря победе на Азиатских играх со сборной Южной Кореи.

27-летний футболист проведет месяц в армии, после чего в мае вернется в Англию и начнет подготовку к возобновлению сезона, если ситуация с коронавирусом пойдет на спад.

В текущем розыгрыше АПЛ на счету Сона 21 матч, 9 голов и 7 результативных передач.

УНИАН ранее сообщал о том, что пауза в английском футболе из-за коронавируса продлена на неопределенный срок.