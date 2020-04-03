Динамо готово судиться с бразильскими клубами из-за задержки выплат по двум футболистам - СМИ

Киевляне ждут переводов денег за Сидклея и Че Че.

Киевское "Динамо" рассматривает вариант с обращением в ФИФА, чтобы заставить "Коринтианс" заплатить за аренду защитника Сидклея.

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Об этом сообщает Gazeta Esportiva.

Украинский клуб отправил игрока в аренду еще 8 января, однако выплата в размере 600 тысяч евро на счет киевлян так и не поступила.

Руководство "Коринтианса" утверждает, что проблема возникла из-за корректировки счетов, а также просит украинский клуб войти в положение. Аренда Сидклея рассчитана до конца текущего года. На родине он провел четыре матча.

Кроме того, как сообщает Lance, "Динамо" выиграло суд у "Сан-Паулу" по последнему платежу за трансфер полузащитника Че Че. Тем не менее, бразильский клуб все равно не намерен платить и планирует обратиться с апелляцией в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Если "Сан-Паулу" проиграет дело и в CAS, то сумма компенсации будет увеличена за счет штрафа и процентов за просрочку платежа. Че Че покинул "Динамо" в апреле прошлого года за пять миллионов евро.

В составе "Сан-Паулу" полузащитник уже провел 46 матчей и забил 1 гол.

УНИАН ранее сообщал о том, что экс-футболист "Динамо" рассказал о подозрительном матче киевлян в чемпионате Украины.