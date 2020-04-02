"Дадут 200 тысяч долларов": экс-футболист Динамо рассказал о подозрительном матче киевлян в чемпионате Украины

Андрей Несмачный отметил, что команда не сдавала игру, как говорили некоторые болельщики и эксперты.

Бывший футболист киевского "Динамо" Андрей Несмачный вспомнил обстоятельства матча команды в чемпионате Украины против "Ильичевца".

Читайте также"Они стали теплее": Степаненко рассказал об отношениях между футболистами Шахтера и Динамо

Тогда "Динамо" на выезде встречалось с "Ильичевцем", вело в первом тайме 2:0, однако в итоге уступило - 2:3. Та игра вызвала подозрение среди болельщиков и экспертов, так как победа мариупольцев отправила "Севастополь" в Первую лигу.

"Я тогда первый тайм сыграл. Был в команде. Знаю, как играть в Мариуполе, какая там атмосфера. Мы тогда просто начали играть на удержание, потому что 2:0 - приличный гандикап. А потом упустили свою нить игры. "Ильичевец" раз забил, два, потом они просто насели и забили третий.

Все говорят, что мы эту игру сдали. Тогда был "Севастополь", который вылетел из-за этого матча. Мариуш Левандовски (игрок "Севастополя" - прим.) нам звонил и говорил, что нам дадут 200 тысяч долларов на команду, если обыграем "Мариуполь". Теперь пусть тот, кто говорит, что мы сдали, знает, что мы могли на этом матче заработать. Никто не сдавал, так получилось просто", - сказал Несмачный в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

Несмачный всю карьеру выступал в составе "Динамо" - с 1997-го по 2011-й год.

УНИАН ранее сообщал о том, что футболист молодежной команды "Динамо" купил 300 масок и раздал их в Киеве.