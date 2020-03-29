Барселона определилась с кандидатурой главного тренера на следующий сезон - СМИ

Руководство каталонского клуба не будет приглашать Хави или Рональда Кумана.

"Барселона" продолжит сотрудничество с главным тренером команды Кике Сетьеном в следующем сезоне.

Об этом сообщает AS.

По данным источника, Сетьен будет работать с командой в новом сезоне, даже если по итогам нынешней кампании (в том случае, если она продолжится) каталонцы останутся без трофеев.

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Руководство каталонского клуба отказалось от вариантов с приглашением легендарного экс-полузащитника Хави, который возглавляет катарский "Аль-Садд", а также главного тренера сборной Нидерландов Рональда Кумана.

Вариант с приглашением Кумана отпал из-за переноса Евро-2020 на следующий год.

Стоит отметить, что контракт Сетьена с "Барселоной" рассчитан до 2022 года, однако он может быть расторгнут решением нового президента клуба, выборы которого пройдут в июне 2021 года.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что уругвайская футбольная федерация уволила всех сотрудников, включая главного тренера национальной сборной.