Уволить всех: футбольная федерация Уругвая приняла громкое решение из-за коронавируса

Организация уволила 400 сотрудников, включая главного тренера мужской сборной.

Уругвайская футбольная ассоциация (AUF) приняла радикальные меры в связи с пандемией коронавируса и финансовыми трудностями.

Как сообщает официальный сайт AUF, организация уволила почти всех своих сотрудников, включая главного тренера мужской сборной Оскара Табареса, контракт которого был рассчитан до 2022 года. В общей сложности данная мера затронула 400 человек.

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"В связи с текущим кризисом в области здравоохранения, который заморозил любую деятельность организации, мы обязаны принять ряд жестких решений, чтобы защитить будущее ассоциации. В скором времени мяч снова будет катиться по траве", - говорится в сообщении.

В ассоциации также отметили, что уволенные сотрудники смогут получить страховые пособия по безработице.

Отметим, что в Уругвае футбольные турниры были остановлены 13 марта.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Барселона" приняла жесткое решение по финансам в условиях коронавируса.