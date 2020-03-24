В старте - только украинцы: Манчестер Сити "клонировал" Зинченко (видео)

Английский клуб продолжает развлекать фанатов на карантине.

"Манчестер Сити" снял шуточный ролик, в котором главную роль сыграл украинский футболист команды Александр Зинченко.

Игрок сборной Украины в видео переходит дорогу на базе клуба, набивая мяч. За ним следуют его десять "клонов".

"Твой стартовый состав "Манчестер Сити" на самоизоляции во вторник", - подписан ролик на Instagram-странице "горожан".

Напомним, чемпионат Англии остановлен из-за пандемии коронавируса, а футболисты находятся на самоизоляции.

УНИАН ранее сообщал о том, что Зинченко во время карантина тренируется со своей девушкой.