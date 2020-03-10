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Валенсия - Аталанта: где смотреть матч Лиги чемпионов

11:10, 10 марта 2020
Футбол
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Аталанта выиграла первый матч со счетом 4:1 / REUTERS

Стартовый свисток прозвучит в 22.00.

В прямом эфире в Украине транслировать матч будет телеканал "Футбол 1".

Перед поединком эксперты телеканала обсудят шансы команд в рамках программы "Ночь лиги чемпионов", которая начнется в 21.15.

Первый матч в Италии завершился победой "Аталанты" со счетом 4:1. В составе итальянского клуба выступает полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский. 

Стоит отметить, что поединок на стадионе "Месталья" пройдет без зрителей из-за вспышки китайского коронавируса в Европе. Кроме того, 9 марта правительство Италии приняло решение остановить нынешний сезон Серии A.

До нынешней Лиги чемпионов команды встречались дважды в 2017-м году, но это  были товарищеские поединки. Оба раза "Аталанта" праздновала победу со счетом 2:1.

УНИАН ранее сообщал о том, что матч плей-офф Лиги чемпионов во Франции пройдет при пустых трибунах из-за коронавируса.

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