Валенсия - Аталанта: где смотреть матч Лиги чемпионов

Испанский и немецкий клубы проведут второй матч в 1/8 финала турнира.

Во вторник, 10 марта, испанская "Валенсия" будет принимать итальянскую "Аталанту" в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

Стартовый свисток прозвучит в 22.00.

В прямом эфире в Украине транслировать матч будет телеканал "Футбол 1".

Перед поединком эксперты телеканала обсудят шансы команд в рамках программы "Ночь лиги чемпионов", которая начнется в 21.15.

Первый матч в Италии завершился победой "Аталанты" со счетом 4:1. В составе итальянского клуба выступает полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский.

Стоит отметить, что поединок на стадионе "Месталья" пройдет без зрителей из-за вспышки китайского коронавируса в Европе. Кроме того, 9 марта правительство Италии приняло решение остановить нынешний сезон Серии A.

До нынешней Лиги чемпионов команды встречались дважды в 2017-м году, но это были товарищеские поединки. Оба раза "Аталанта" праздновала победу со счетом 2:1.

УНИАН ранее сообщал о том, что матч плей-офф Лиги чемпионов во Франции пройдет при пустых трибунах из-за коронавируса.