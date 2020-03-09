Чемпионат Италии по футболу остановлен из-за коронавируса

Решение касается всех спортивных мероприятий.

Италия остановила текущий сезон Серии A и все остальные спортивные мероприятия из-за распространения в стране коронавируса.

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Изначально такое решение принял Олимпийский комитет Италии (CONI), но его мог отменить своим указом премьер-министр Джузеппе Конте.

Однако Конте поддержал этот шаг:

"У нас больше нет времени. Цифры говорят нам о росте заболеваемости, растет количество смертей. Мы должны чем-то жертвовать во благо всей Италии, поэтому вынуждены принимать более жесткие меры. Серия A и все спортивные мероприятия будут приостановлены. Болельщикам остается принять этот факт", - цитирует премьер-министра Football Italia.

Запрет будет действовать до 3 апреля, однако не исключено, что срок будет продлен, если ситуация не изменится в лучшую сторону. Пока не ясно, когда будет доигран сезон футбольного чемпионата Италии.

При этом маловероятно, что данное решение будет распространяться на международные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы с участием итальянских команд.

Напомним, Италия стала крупнейшим очагом распространения китайского вируса COVID-19 в Европе. В стране уже насчитывается более восьми тысяч заболевших, а также 463 человека умерло.

УНИАН ранее сообщал о том, что матч плей-офф Лиги чемпионов во Франции пройдет при пустых трибунах из-за коронавируса.