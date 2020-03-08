Днепр-1 - Мариуполь: обзор и полное видео матча УПЛ
18:50, 08 марта 2020Футбол
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"Мариуполь" не сумел пробиться в топ-шестерку чемпионата Украины.
Владислав Супряга / фото: СК Днепр-1
8 марта на "Днепр Арене" в Днепре прошел матч 22-го тура чемпионата Украины между "Днепром-1" и "Мариуполем".
Встреча завершилась победой днепрян со счетом 3:0. Дублем у хозяев отметился Алексей Чичиков, еще один гол на счету Сергея Булецы.
"Мариуполь" доигрывал этот матч ввосьмером. У гостей красные карточки получили Сергей Чоботенко, Сергей Яворский и Данил Игнатенко.
Видеообзор матча
Днепр-1 – Мариуполь - 3:0. Обзор матча
Полное видео
Ранее УНИАН сообщал о том, что "Динамо" в рамках УПЛ обыграло "Александрию".
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