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Днепр-1 - Мариуполь: обзор и полное видео матча УПЛ

18:50, 08 марта 2020
Футбол
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Владислав Супряга / фото: СК Днепр-1

Встреча завершилась победой днепрян со счетом 3:0. Дублем у хозяев отметился Алексей Чичиков, еще один гол на счету Сергея Булецы.

"Мариуполь" доигрывал этот матч ввосьмером. У гостей красные карточки получили Сергей Чоботенко, Сергей Яворский и Данил Игнатенко.

Видеообзор матча

Полное видео

Ранее УНИАН сообщал о том, что "Динамо" в рамках УПЛ обыграло "Александрию".

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