Динамо обыграло Александрию и завершило первый этап УПЛ на втором месте

Киевляне второй тайм провели в большинстве.

В рамках 22-го тура украинской Премьер-лиги "Александрия" принимала киевское "Динамо".

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Команда Алексея Михайличенко одержала победу со счетом 3:1.

В первом тайме команды показали примерно равную игру с минимумом опасных моментов. Хозяевам не хватало точности в завершающей стадии, а "Динамо" не использовало один реальный шанс, когда опасно пробивал Вербич, но голкипер Панькив спас свою команду.

Перед самым перерывом динамовцам удалось провести голевую атаку: Миколенко прострелил вдоль ворот после розыгрыша углового, а Шабанов успел подставить ногу и отправить мяч в сетку ворот.

На старте второго тайма "Александрия" осталась в меньшинстве - Довгий получил вторую желтую карточку на опасную игру в борьбе за мяч. На 60-й минуте "Динамо" удвоило преимущество, когда Шепелев забросил мяч в штрафную, а Буяльский отправил его в сетку головой.

"Александрия" смогла сократить отставание практически сразу. Опасно в штрафной сыграл Сидорчук, а судья назначил пенальти, который реализовал Гречишкин. В дальнейшем бронзовый призер УПЛ даже в меньшинстве старался атаковать, однако по-настоящему потревожить Бущана не удалось. "Динамо", в свою очередь, поймало соперника на контратаке - мяч после удара Вербича отскочил от штанги, а Миколенко сыграл на добивании.

"Александрия" - "Динамо" - 1:3

Голы: Гречишкин, 65 (с пенальти) - Шабанов, 45, Буяльский, 60, Миколенко, 85

"Александрия": Панькив, Лучкевич, Дубра, Бухал, Стецьков, Гречишкин, Гордиенко (Грицук, 46), Довгий, Задерака (Протасов, 63), Ситало, Третьяков

"Динамо": Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук (Кадири, 67), Шепелев, Караваев, Буяльский (Дуэлунд, 88), Вербич, Русин (Пиварич, 85)

Предупреждения: Задерака, Стецьков, Довгий, Панькив - Кендзера, Миколенко, Караваев

Удаление: Довгий, 47

"Динамо" набрало 45 очков и завершило первый этап сезона на второй строчке, опережая "Зарю" на два пункта. "Александрия" имеет 37 очков и идет пятой.

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Десна" обыграла "Зарю" в матче с двумя удалениями.