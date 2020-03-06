Бывший футболист ряда клубов УПЛ получил тюремный срок

Руслан Левига признан виновным в деле о гибели футболиста Сергея Закарлюки.

Бывший украинский футболист Руслан Левига приговорен к четырем годам тюремного заключения.

Читайте такжеЗвездный футболист Манчестер Сити попал в аварию (фото)

Об этом сообщает "Полтавщина Спорт".

Левига признан виновным в ДТП, в результате которого погиб экс-полузащитник сборной Украины Сергей Закарлюка. 37-летнего футболиста арестовали в зале суда и обязали выплатить по 200 тысяч гривен родителям погибшего. У него будет право оспорить решение суда в течение 30 дней.

Автокатастрофа произошла 5 октября 2014 года. Левига находился за рулем, а на месте пассажира сидел Закарлюка. Легковой автомобиль спортсменов врезался в грузовик, который стоял на трассе с включенными аварийными сигналами. Водитель попал в реанимацию, а пассажир погиб на месте.

Следствие сделало вывод, что у Левиги было время время, чтобы заметить грузовик и избежать трагедии. Кроме того, футболист, по данным экспертизы, находился за рулем в состоянии легкого алкогольного опьянения.

Сам Левига не признает свою вину и утверждает, что пытался избежать столкновения с микроавтобусом, который ехал перед ним. Кроме того, футболист уже выплатил 400 тысяч гривен супруге Закарлюки.

Руслан Левига в прошлом выступал за "Ворсклу", "Ильичевец", "Черноморец", "Олимпик" и ряд других украинских клубов.

УНИАН ранее сообщал о том, что вратарь "Манчестер Юнайтед" разбил автомобиль за 200 тысяч евро.