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Вратарь Манчестер Юнайтед разбил автомобиль за 200 тысяч евро (фото, видео)

16:53, 20 января 2020
Футбол
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Серхио Ромеро за рулем своего авто / фото: Eamonn and James Clarke

Об этом сообщает Daily Mail.

Голкипер ехал на тренировку на своем "Lamborghini Spur" стоимостью около 200 тысяч евро, но не справился с управлением и влетел в отбойник.

Футболист разбил автомобиль, но сам при этом не пострадал. В "МЮ" подтвердили информацию, что Ромеро удалось избежать травм.

В текущем сезоне на счету Ромеро 9 матчей за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах.

dailymail.co.uk

Ранее УНИАН также сообщал о том, что французский футболист погиб в автокатастрофе.

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