Вратарь Манчестер Юнайтед разбил автомобиль за 200 тысяч евро (фото, видео)
16:53, 20 января 2020Футбол
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Серхио Ромеро не справился с управлением по дороге на тренировку.
Серхио Ромеро за рулем своего авто / фото: Eamonn and James Clarke
Резервный голкипер "Манчестер Юнайтед" Серхио Ромеро попал в ДТП неподалеку от тренировочной базы клуба.
Об этом сообщает Daily Mail.
Голкипер ехал на тренировку на своем "Lamborghini Spur" стоимостью около 200 тысяч евро, но не справился с управлением и влетел в отбойник.
Футболист разбил автомобиль, но сам при этом не пострадал. В "МЮ" подтвердили информацию, что Ромеро удалось избежать травм.
В текущем сезоне на счету Ромеро 9 матчей за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах.
dailymail.co.uk
Ранее УНИАН также сообщал о том, что французский футболист погиб в автокатастрофе.
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