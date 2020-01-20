Вратарь Манчестер Юнайтед разбил автомобиль за 200 тысяч евро (фото, видео)

Серхио Ромеро не справился с управлением по дороге на тренировку.

Резервный голкипер "Манчестер Юнайтед" Серхио Ромеро попал в ДТП неподалеку от тренировочной базы клуба.

Об этом сообщает Daily Mail.

Голкипер ехал на тренировку на своем "Lamborghini Spur" стоимостью около 200 тысяч евро, но не справился с управлением и влетел в отбойник.

Футболист разбил автомобиль, но сам при этом не пострадал. В "МЮ" подтвердили информацию, что Ромеро удалось избежать травм.

В текущем сезоне на счету Ромеро 9 матчей за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что французский футболист погиб в автокатастрофе.