Неспортивное поведение: Милевский заработал удаление в матче за Суперкубок Беларуси (видео)

Команда украинца при этом завоевала трофей.

В Беларуси новый футбольный сезон был открыт матчем за Суперкубок между "Динамо-Брест" и солигорским "Шахтером".

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Команда из Бреста, за которую выступают украинцы Артем Милевский, Евгений Хачериди и Александр Нойок, одержала победу со счетом 2:0.

В середине первого тайма Милевский за лишние эмоции был наказан желтой карточкой, а на 49-й минуте экс-форвард киевского "Динамо" и сборной Украины толкнул защитника "Шахтера" и в итоге был удален.

Видео удаления Милевского

Нойок вышел на игру в старте, а на 81-й минуте был заменен. Хачериди весь матч провел в запасе. Стоит отметить, что "Шахтер" тренирует бывший наставник луганской "Зари" Юрий Вернидуб.

"Динамо-Брест" завоевало Суперкубок Беларуси третий год подряд.

УНИАН ранее сообщал о том, что Милевский с рывком через половину поля забил гол российской команде.